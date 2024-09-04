اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

تشارك البعثة المصرية، اليوم الأربعاء في لعبتين كالتالي:

رفع الأثقال - سيدات

إيناس الجبالي - وزن 41 كجم

الساعة 2:35 مساءً

رفع الأثقال - رجال

طه عبد المجيد - وزن 54 كجم

الساعة 7:35 مساءً

البوتشيا - مختلط "فئة 4"

منتخب مصر - منتخب تايلاند

الساعة 11:30 صباحاً

الدور ربع النهائي



وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.