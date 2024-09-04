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اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

تشارك البعثة المصرية، اليوم الأربعاء في لعبتين كالتالي:

رفع الأثقال - سيدات 
إيناس الجبالي - وزن 41 كجم 
الساعة 2:35 مساءً

رفع الأثقال - رجال 
طه عبد المجيد - وزن 54 كجم
الساعة 7:35 مساءً

البوتشيا - مختلط  "فئة 4"
منتخب مصر - منتخب تايلاند
الساعة 11:30 صباحاً
الدور ربع النهائي


وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات  هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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