اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.
تشارك البعثة المصرية، اليوم الأربعاء في لعبتين كالتالي:
رفع الأثقال - سيدات
إيناس الجبالي - وزن 41 كجم
الساعة 2:35 مساءً
رفع الأثقال - رجال
طه عبد المجيد - وزن 54 كجم
الساعة 7:35 مساءً
البوتشيا - مختلط "فئة 4"
منتخب مصر - منتخب تايلاند
الساعة 11:30 صباحاً
الدور ربع النهائي
وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".
جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.