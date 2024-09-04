إبراهيم صلاح : تجربة بلدية المحلة مختلفة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، الشكر لمسؤولي القلعة البيضاء بعد الموافقة له على خوض تجربة بلدية المحلة كمدير فني للفريق.

إقرأ أيضًا..

قال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك ، بلدية المحلة من الأندية الكبيرة صاحبة الجماهيرية، وأسعى لتحقيق طموحات إدارته وجماهيره في أول تجربة لي كمدير فني مع الفريق الأول.

وأضاف، عقدت جلسة مساء الاثنين مع إدارة بلدية المحلة لوضع خارطة العمل، لن يكون هناك ضغوطًا في العمل مع الفريق المحلاوي، وطموحي معهم بلا حدود.

وأتم لاعب وسط الزمالك السابق تصريحاته قائلًا، الموسم المُقبل لا بد وأن يكون مختلفًا لفريق الزمالك بعدما وضع جوزيه جوميز يده على كافة المفاتيح، هناك أكثر من بطولة يخوضها الفريق ولا بد من تحقيقها لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.