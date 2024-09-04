شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر ومعاونيه لتحديد ودية الأهلي قبل ضربة البداية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الجهاز الإداري بتحديد طرف المباراة الودية التي ينوي الفريق الأحمر خوضها في إطار الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراة ودية واحدة في بداية التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، لاسيما مع ضيف فترة الإعداد بين عودة الفريق لاستئناف التدريبات الجماعية وبين مباراة بطل كينينا، بخلاف الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق الأحمر مع تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال الأجندة الدولية لشهر سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.