شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من إدارة الأهلي عن إمكانية ضم مهاجم جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استسفر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي عن إمكانية ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر في الموسم الجديد، باعتباره من أهم المراكز التي طلب تدعيمها في الميركاتو الحالي قبل سفره على سويسرا لقضاء أجازة الفريق الأحمر مع نهاية الموسم المُنقضي، ويرغب في الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد سواء محلي أو أجنبي، على الرغم من تواجد الثنائي الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا، حيث يرى أن فريقه مقبل على تحديات قوية ويشارك في عدد كبير من البطولات ووجود ثنائي في مركز رأس الحربة غير كافي من الكم الهائل من المباريات المنتظر أن يخوضها الأهلي في الموسم الجديد.

وضم الأهلي 4 صفقات خلال ميركاتو الصيف الجاري ، هي ثنائي الدفاع أشرف داري ويوسف أيمن، ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.