شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع إنبى على عودة زياد كمال فى يناير رغم قيده أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم فى إنبى على عودة زياد كمال لاعب وسط إنبى المعار إلى صفوف القلعة البيضاء فى يناير المقبل، رغم قيده فى القائمة الأفريقية لأبناء ميت عقبة خلال اليومين الماضيين.

وانضم زياد كمال لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بمبلغ مالي يقارب الـ30 مليون جنيه،ليكتفى النادى الأبيض بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم فقط، ينتهى بقطع إعارة اللاعب فى يناير 2025.

وقرر مسئولو نادى الزمالك قطع إعارة زياد كمال فى يناير المقبل بعد الرجوع للجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز والذى أبدى موافقته على رحيل اللاعب،وعدم حاجته لجهوده الفنية،خاصة مع توافر العديد من اللاعبين فى مركزه داخل القلعة البيضاء.