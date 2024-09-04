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اليوم.. «فرانس فوتبول» تعلن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

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الشارقة - اميمة ياسر -  

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، اليوم الأربعاء.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإنه من المقرر أن تنشر المجلة قائمة تشمل 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن عام 2024.

وتعد الجائزة من أهم الجوائز في عالم كرة القدم، حيث تُمنح لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة السابق، قد حقق جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته عام 2023.

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر، في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وستكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف المزيد من الزخم لهذه النسخة.

وينافس على جائزة الكرة الذهبية 2024 عدد كبير من النجوم، على رأسهم ثلاثي : "فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي" ثم النرويجي "إيرلينج هالاند" نجم مانشستر سيتي و"هاري كين" مهاجم بايرن ميونخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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