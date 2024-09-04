تشخيص إصابة فيرمين لوبيز لاعب برشلونة بعد خضوعه للفحص الطبي

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مسؤولو نادي برشلونة في بيان رسمي التشخيص المبدئي لاعبه فيرمين لوبيز بعد خضوعه لفحص الطبي إثر إصابته مع المنتخب الإسباني.

وأكد البيان:” أن الفحوصات التى خضع لها فيرمين لوبيز كشفت عن المعاناه من إصابة عضلية في العضلة الفخذية المستقيمة في فخذه الأيسر وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا”.

وأوضح الصحفي توني خوانمارتي، فى تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن لوبيز سيغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ووجه الإعلامي الكتالوني فيكتور لورانزو الشكر للاتحاد الإسباني على إصابة فيرمين لوبيز بعد إصابات غافي ، بيدري وبوتياس.

شكر لورانزو ما هو إلا سخرية من الاتحاد الإسباني بسبب الإصابات التي تضرب لاعبي برشلونة في مشاركاتهم مع اللاروخا وتأثير ذلك السلبي على البارسا.