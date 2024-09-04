اليوم.. نيس الفرنسي يقدم محمد عبدالمنعم في مؤتمر صحفي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد نادي نيس الفرنسي موعد تقديم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الجديد، والقادم من الأهلي إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.

وسيعلن فريق نيس بمؤتمرًا صحفيًا في الثانية والنصف من عصر اليوم، الأربعاء، في مركز النادي لتقديم صفقتي محمد عبد المنعم ويوسف موكوكو.

واستطاع محمد عبد المنعم المشاركة للمرة الأولى مع فريقه الفرنسي مساء الأحد الماضي، خلال الفوز الكبير على حساب مستضيفه أنجيه بنتيجة 1-4، على ملعب ريموند كوبا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكان نيس تعاقد مع محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لـ4 سنوات، وبقيمة مالية بلغت 4 ملايين يورو، وأعلن عن الصفقة بشكل رسمي مساء الخميس الماضي.

ودخل محمد عبد المنعم بديلًا في الدقيقة 68، بعد طرد المدافع مويس بومبيتو في الدقيقة 65، حينما كانت تشير النتيجة لتقدم نيس 2-1، قبل أن يضيف إيفان جويساند الهدف الثالث لنيس في الدقيقة 72.