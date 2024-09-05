جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومهمة في دوري الأمم الأوروبية و تصفيات أمم أفريقيا و تصفيات كأس العالم.

البرتغال ضد كرواتيا ..

يستعد منتخب البرتغال لاستقبال ضيفه منتخب كرواتيا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب النور، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

إسبانيا ضد صربيا ..

يحل المنتخب الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب صربيا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب راجكو ميتيتش، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق محمد بركات.

تونس ضد مدغشقر ..

يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لاستقبال ضيفه منتخب مدغشقر في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما على الملعب الاولمبي حمادي العقربي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

المباراة ستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي وستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

الجزائر ضد غينيا الإستوائية ..

يفتح ملعب 5 جويلية 1962 أبوابه لاستقبال مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية التي ستجمع المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.

المباراة ستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت العلق الرياضي حفيط دراجي، وستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم :

البحرين ضد استراليا.. الساعة 1:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

فلسطين ضد كوريا الجنوبية .. الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق عادل خلو.

قطر ضد الإمارات .. الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت عامر الخوذيري.

العراق ضد عمان .. الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت حسن العيدروس.

الأردن ضد الكويت.. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت أحمد البلوشي.

السعودية ضد إندونيسيا.. الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت علي سعيد الكعبي.