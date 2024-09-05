موعد مباراة إسبانيا وصربيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة والمعلق

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب صربيا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب راجكو ميتيتش، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

يدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي وعينه على النقاط الثلاثة من أجل تحفيز اللاعبين في بداية مشوار البطولة، حيث يستهدف الماتادور المنافسة بقوة على اللقب بعد التتويج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

بينما يخوض منتخب صربيا مباراة اليوم بقيادة المدرب دراغان ستويكوفيتش بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يتسلح بكامل نجومة والقوة الضاربة بقيادة المهاجم المخضرم ميتروفييتش ولاعب الوسط سيرجي سافيتش ثنائي فريق الهلال السعودي.

ويلعب منتخبا صربيا وإسبانيا ضمن المجموعة الرابعة في المستوى A والتي تضم أيضًا منتخبي الدنمارك و سويسرا.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق محمد بركات.