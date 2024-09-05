محمد حلمي : المحسوبية داخل قطاع الناشئين في الزمالك موجودة منذ زمن

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف محمد حلمي، لاعب الزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين السابق بالنادي، بأن المحسوبية داخل قطاع الناشئين بالنادي موجودة منذ زمن، مؤكدًا أن المسؤولية داخل نادي الزمالك كبيرة.

قال محمد حلمي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" المسؤولية داخل نادي الزمالك كبيرة وكل مجلس إدارة في الزمالك يلقي بالمسؤولية على المجلس الذي سبقه، والمحصلة الحالية داخل نادي الزمالك «صفر»".

وتحدث حلمي عن أن المحسوبية موجودة دائمًا داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مضيفًا:" لم أظلم أي شخص داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأنا من رفضت الاستمرار داخل قطاع الناشئين بالنادي بعد نهاية عقدي".

أضاف:" حينما أتيت إلى قطاع الناشئين بالزمالك لاحظت الفصل في التدريبات بين أبناء أعضاء النادي واللاعبين العاديين، وهذا لا يصح وقمت بإلغاء هذا الأمر وواجهت غضبًا من أعضاء النادي".

وذكر حلمي أن هناك أخطاء كثيرة لمجلس إدارة الزمالك في الموسم الماضي، منها الانسحاب أمام الأهلي في الدوري المصري وقرار خوض مباريات الكأس بالناشئين.

وأكد حلمي أن رحيل يوسف إبراهيم «أوباما» قرار خاطئ، قائلًا:" قرار رحيل أوباما خاطئ وأنا تفاجأت بقرار رحيله عن النادي وبهذه الطريقة.. هو أحد أبناء الزمالك ولاعب مخلص للنادي فكيف يرحل حتى من دون الاستفادة منه".