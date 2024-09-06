أزمة في النصر السعودي بسبب تاليسكا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي أزمة كبيرة للعالمي، وذلك في ظل رفضه الرحيل عن صفوف فريقه في الموسم الحالي.

ويسعى النصر إلى رحيل لاعبه تاليسكا عن صفوف الفريق خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل حاجته لتسجيل الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الأخير.



من جانبها كشفت الصحفية البرازيلية رايسا سيمبليسيو عن سبب رفض جميع العروض التي وصلت إلى تاليسكا من الدوري التركي، وذلك بسبب راتبه الكبير الذي يحصل عليه مع نادي النصر السعودي.

وأضافت الصحفية: “العروض التركية التي وصلت تاليسكا لا يمكن مجاراة راتبه الكبير الذي يحصل عليه من النصر السعودي”.

من جهة أخرى أشارت صحيفة الجزيرة على أن تاليسكا اقترب من ارتداء قميص الغرافة القطري، وذلك بعد الاتفاق على كافة الشروط الشخصية معه، وتوقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم”.