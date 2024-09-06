منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب .

تضمن المران على إحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران تحت إشراف الجهاز الفني .

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و محمد أبو الوفا و إيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة .

كما حرص خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية الجديدة و محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على التواجد في مران المنتخب لمؤازرة الفريق قبل مباراة كاب فيردي.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة مصر والرأس الأخضر عبر فضائية بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري فضائيًا لمنافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لقناة تايم سبورتس المصرية عبر بثها الأرضي.