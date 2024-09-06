تصفيات أمم أفريقيا 2025.. جنوب إفريقيا تتقدم بهدف أمام أوغندا بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب جنوب إفريقيا فى حسم نتيجة الشوط الاول أمام أوغندا بهدف دون رد، من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل منتخب جنوب إفريقيا هدف التقدم في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب لايلي فوستر.

نتيجة مباراة السودان والنيجر

تمكن منتخب السودان من تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه منتخب النيجر بهدف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

سجل أبو بكر مأمون عيسى هدف المباراة الوحيد لمنتخب السودان بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني للقاء الذي أقيم في جوبا بجنوب السودان.

وسيحل منتخب السودان ضيفا على أنجولا في الجولة الثانية، بينما ينتظر منتخب النيجر اختبارا قويا عندما يستضيف غانا في مباراة ستقام بمدينة بركان المغربية.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام في المغرب.