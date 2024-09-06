هالاند مع منتخب النرويج يتعادل أمام كازاخستان بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب كازاخستان نقطة ثمينة بعد تحقيقه التعادل مع نظيره منتخب النرويج، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.



ويلعب منتخبا كازاخستان والنرويج ضمن منافسات المجموعة الثالث للمستوى الثاني رفقة منتخبي النمسا وسلوفينيا.

وشهد تشكيل منتخب النرويج مشاركة هالاند أساسيا، وفشل في تسجيل أي أهداف لمنتخب بلاده في المباراة.



وعاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، لتشغيل ماكينة أهدافه الدولية مع منتخب بولندا، خلال مواجهة إسكتلندا في افتتاح منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.



وسجل مهاجم برشلونة هدف تقدم بولندا في المباراة من علامة الجزاء، قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول في المباراة التي حسمها منتخب بولندا لصالحه 3-2.