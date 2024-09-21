هانز فليك يعلق على خسارة برشلونة من موناكو

ياسر رشاد - القاهرة - علق هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على الخسارة من موناكو بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يبحث البارسا عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

وأكد فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال، حيث قال: "بالتأكيد، أفكر بإيجابية لمباراة موناكو، ونحلل الأخطاء، انا فخور بهذا الفريق حقاً".

وتابع: "قلت بداية الموسم لا توجد أعذار، لذلك كل ثلاثة أيام لدينا مباراة، لكنني أعتقد أننا قادرون على التعامل مع ذلك".

وأكمل فليك تصريحاته: "لابد من الاعتناء ببعض اللاعبين الذين لديهم عبء كبير، لذلك من الجيد أن يكون لدينا لاعبين آخرين".

وأردف: "ما أحبه في كرة القدم الإسبانية، أن كل الفرق تحب لعبة كرة القدم وتخرج للعبها هجوميًا، وهذا ما نفعله أيضًا في فريقنا".