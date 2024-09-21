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هانز فليك يعلق على خسارة برشلونة من موناكو

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ياسر رشاد - القاهرة - علق هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني، على الخسارة من موناكو بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره فياريال ضمن منافسات ، حيث يبحث البارسا عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

وأكد فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال، حيث قال: "بالتأكيد، أفكر بإيجابية لمباراة موناكو، ونحلل الأخطاء، انا فخور بهذا الفريق حقاً".

وتابع: "قلت بداية الموسم لا توجد أعذار، لذلك كل ثلاثة أيام لدينا مباراة، لكنني أعتقد أننا قادرون على التعامل مع ذلك".

وأكمل فليك تصريحاته: "لابد من الاعتناء ببعض اللاعبين الذين لديهم عبء كبير، لذلك من الجيد أن يكون لدينا لاعبين آخرين".

وأردف: "ما أحبه في كرة القدم الإسبانية، أن كل الفرق تحب لعبة كرة القدم وتخرج للعبها هجوميًا، وهذا ما نفعله أيضًا في فريقنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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