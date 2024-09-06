رامي ربيعة يسجل هدف منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب الرأس الأخضر في المباراة المقامة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

وجاء هدف مصر في الدقيقة 23 عن طريق رامي ربيعة من ضربة رأسية ليوقع مدافع الاهلي على خامس أهداف مع المنتخب الوطني.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد حمدي

في الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري فضائيًا لمنافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لقناة تايم سبورتس المصرية عبر بثها الأرضي، وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق علي محمد علي.