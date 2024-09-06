ديماركو يتعادل لإيطاليا أمام فرنسا في الموقعة المثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإيطالي في العودة للتعادل أمام نظيره الفرنسي، بعدما كان متأخر بهدف نظيف، في المباراة التي تُجرى خلال الوقت الراهن، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



جاء هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من خلال اللاعب برادلي باركولا سريعًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

بينما تعادل الأتزوري عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وتشهد مواجهة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإيطالي إثارة ومتعة كبيرة، حيث تعد قمة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، كلاوس.

خط الوسط: كانتي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: باركولا، مايكل أوليز، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي.

البدلاء: سامبا، دينييه، أوباميكانو، كونيه، جندوزي، ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كولو مواني، وارن زائير إيمري، أريولا.