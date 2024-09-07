شقيقان مع الرأس الأخضر ضد منتخب مصر.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر واقعة فريدة من نوعها، حيث شارك شقيقان من كاب فيردي ضد الفراعنة.

وبدأ لاعب خط الوسط، ديروي دوارتي، كأساسي في تشكيل الرأس الأخضر ضد مصر، بينما شارك لاروس دوارتي في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.

ويحمل الشقيقان أيضًا الجنسية الهولندية، حيث ولد لاروس دوارتي في روتردام عام 1997 (27 عاما)، وسبق له أن لعب لأندية سبارتا وآيندهوفن، وينشط الآن في فريق بوشكاش المجري.

ومن جانبه، ولد ديروي دوارتي في روتردام عام 1999 (25 عاما)، وعلى خطى شقيقه بدأ كرة القدم مع نادي سبارتا ثم انتقل إلى فورتونا سيتارد الهولندي، واستقر الآن في فريق لودوجوريتس المجري.

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