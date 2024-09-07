الامارات | حمدان بن مبارك: اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته للمنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، المنتخب الوطني وجمهوره، بمناسبة فوزه على نظيره القطري بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري وأداء اللاعبين، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته في خدمة المنتخب الوطني.

وثمّن رئيس الاتحاد خلال حضوره ومتابعته للمباراة في استاد أحمد بن علي بالدوحة دور جمهور الكرة الإماراتية، الذي واصل تحفيز اللاعبين، وكان سنداً لهم في المدرجات.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: إن «النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى محطة مهمة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات، وعلينا أن نبني عليها، ونُحصّنها بنقاط جديدة لكي نقوي موقفنا منذ البداية».

وأضاف أن المواجهة المرتقبة مع المنتخب الإيراني، التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء.