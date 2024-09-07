الامارات | رونالدو بعد تسجيل الهدف 900.. يطمع في «1000»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «هي خطوة فريدة في مسيرتي. هو رقم كنت أتمنّى أن أصل إليه منذ فترة طويلة». بهذه الكلمات عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 في مسيرته، بفوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في لشبونة بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتابع ابن الـ39 عاماً، الذي هزّ الشباك في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب «استاديو دا لوش» ليلة الخميس: «كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب سيحدث ذلك بشكل طبيعي. يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنياً ونفسياً، لتسجيل الهدف رقم 900».

وبدا رونالدو، الذي جثا على ركبتيه، عاطفياً وهو يبكي محتفلاً بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفاً في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال.

وسجّل «سي آر 7» 769 هدفاً مع الأندية التي دافع عنها، نصفها مع ريال مدريد الإسباني، بينما توزّعت بقية الأهداف على فترات لعبه في سبورتنغ ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وناديه الحالي النصر السعودي.

وأوضح «بعد ما حصل معنا في كأس أوروبا، كان علينا أن نترك بصمة جيدة وهذا ما فعلناه»، في إشارة إلى إقصاء البرتغال على يد فرنسا في أوروبا 2024. ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى عتبة الـ1000 هدف، إذ كان صرّح سابقاً «الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي».