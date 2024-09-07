شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس البارالمبية يكرمان الأبطال المصريين بمكافآت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على لقاء البعثة المصرية المشاركة بدورة الالعاب البارالمبية بمقر إقامة البعثة المصرية بالقرية الأولمبية، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسئول عن الملف البارالمبي.

جاء ذلك فى إطار دعم الدولة المصرية المستمر للرياضيين المصريين المشاركين فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وخلال اللقاء، قام الوزير، برفقة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بتسليم المكافآت الفورية للأبطال، تقديرًا لأدائهم المشرف في المنافسات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره الكبير بما حققه الرياضيون المصريون من إنجازات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أبنائها الرياضيين فى مختلف المجالات، مؤكدا ومثنيا على الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبون خلال منافسات البطولة والروح التنافسية العالية، والتي مكنتهم من التتويج بمختلف الميداليات.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكدا أن مصر تسعى لأن تكون فى مقدمة الدول الرياضية عالميًا، خاصة في الرياضات البارالمبية، حيث يتم وضع وتنفيذ خطط طويلة الأمد لتأهيل اللاعبين الناشئين وتطوير المنشآت الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تحقيق المزيد من الميداليات في المستقبل.

وتوجت مصر بأربع ميداليات متنوعة حتى الآن خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية، حيث تمكن لاعبو المنتخب الوطني من الحصول على "2 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، وميدالية برونزية".



-جانب من التكريم



تكريم وزير الرياضة