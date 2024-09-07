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سلوى إيهاب لاعبة الكانوى تبكى فى حضور وزير الرياضة.. وصبحى: إحنا معاكى وبنساندك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:35 م

دخلت سلوى إيهاب، لاعبة الكانوى، فى نوبة بكاء خلال لقائها مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى فاجأها قائلا: "إحنا معاكى فى أى حاجة وبنساندك".

وقالت سلوى إيهاب، إن الإصابة داهمتها فى حادث قطار، موجهة الشكر لوالدتها على تعبها معاها طوال الرحلة.

واحتلت سلوي إيهاب، لاعبة منتخب الباراكانوي ، المركز السادس فى تصفيات سباق 200 متر فئة kl2 ، وتواصل البعثة المصرية المشاركة بقوة في دورة الألعاب البارالمبية .

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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