شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى إيهاب لاعبة الكانوى تبكى فى حضور وزير الرياضة.. وصبحى: إحنا معاكى وبنساندك والان مع تفاصيل الخبر

دخلت سلوى إيهاب، لاعبة الكانوى، فى نوبة بكاء خلال لقائها مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى فاجأها قائلا: "إحنا معاكى فى أى حاجة وبنساندك".

وقالت سلوى إيهاب، إن الإصابة داهمتها فى حادث قطار، موجهة الشكر لوالدتها على تعبها معاها طوال الرحلة.

واحتلت سلوي إيهاب، لاعبة منتخب الباراكانوي ، المركز السادس فى تصفيات سباق 200 متر فئة kl2 ، وتواصل البعثة المصرية المشاركة بقوة في دورة الألعاب البارالمبية .

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.