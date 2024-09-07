عمر فايد ينتقل إلى بيرتشوت البلجيكي رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بيرتشوت البلجيكي، تعاقده بشكل رسمي مع عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي، قادما من صفوف نادي فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة.

وقال النادي البلجيكي في بيان رسمي، إنه نجح في التعاقد مع لاعبين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في بلجيكا، من ضمنهم المصري عمر فايد.

وستستمر إعارة عمر فايد إلى نادي بيرتشوت البلجيكي لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2025.

وكان عمر فايد انتقل إلى صفوف نادي فنبرخشة قادماً من نادي المقاولون العرب في عام 2023.

وخرج عمر فايد على سبيل الإعارة لمدة موسم من فنربخشة إلى فريق نوفي بازار الصربي.