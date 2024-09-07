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مجلس الاتحاد يعتمد التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة بابا فاسيليو

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ياسر رشاد - القاهرة -  

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي وجاء كالتالي:

الكابتن إمام محمدين _ مدير قطاع كرة القدم بالنادى
الجهاز الفنى
بابا فاسيليو _ مدير فني 
نيكولاس كالاكوتس  _ مدرب عام 
محمد سعد أحمد _ مخطط أحمال
محمد لطفى قطب _ مدرب 
السيد السويركى _ مدرب حراس المرمى 
محمد أيمن هلال – محلل أداء
خالد مصطفى المغربى _ مترجم 
الجهاز الإدارى 
يحيى فضل  _ إداري
عمر صلاح عرفه _ إدارى
الجهاز الطبي 
محمد سعد الصاوى _ طبيب عظام 
أحمد سلامة _ علاج طبيبعى و تاهيل 
إسلام السيد حسن _ تأهيل و إصابات 
محمد حسن محمد _ أخصائى تدليك 
مصطفى جوهر محمد _ أخصائى تدليك 
مصطفى شريف محمد _ أخصائى تدليك 
كريم أحمد كامل _ مصور الفريق

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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