نجم واتفورد السابق يمدح محمد صلاح ويوجه رسالة لـ ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تروي ديني، لاعب واتفورد الإنجليزي، أن ليفربول لن يستطيع تعويض الدولي المصري محمد صلاح حال قرر الرحيل عن النادي خلال الصيف المقبل.

وكان محمد صلاح قد أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه لم يتكلم أحد معه من إدارة ليفربول بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال ديني في تصريحات عبر شبكة "talkSPORT" البريطانية: "لقد كان هناك حديث خلال الأيام الماضية عن تمديد عقد محمد صلاح، لكن راتبه الكبير يجعل ليفربول لديه تردد في اتخاذ خطوة".

وأكمل: "بالتأكيد، محمد صلاح ليس اللاعب الوحيد والمهم الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي هناك فيرجيل فان دايك وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد".

وأردف: "أرنولد من المحتمل أن يكون الأسهل لتعوضه إذا رحل، وفي رأيي أن على ليفربول التمديد لـ محمد صلاح أولًا ثم فان دايك وأخيرًا ترينت".

وأختتم مهاجم واتفورد السابق: "ليفربول يحتاج إلى لاعبين مميزين آخرين لتعويض ما يمكن لـ محمد صلاح تقديمه مع الفريق، فان دايك هو المدافع الأهم في الفريق وأي لاعب آخر في نفس المركز هو رقم 2".