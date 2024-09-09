ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. إمام عاشور رفقة نجله.. لاعبي الأهلي بقميص الفريق الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي الماضية.

وقام محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

كما نشر لاعب النادي الأهلي الجديد المغربي أشرف داري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب.

وشارك نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجده رفقة بعثة منتخب مصر في بوتسوانا.

وحرص إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على نشر صورة له من داخل سيارته وهو يحمل صورة نجله.

ونشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وقام محمد هاني بنشر صورة له عبر "إنستجرام"، خلال مشاركته في عرض القميص الجديد للنادي الأهلي.

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة منتخب البرتغال أمس.

وشارك لاعب النادي الأهلي السابق سعد الدين سمير، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة مدرب الأهلي السابق محمد يوسف.

كما نشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده ومشاركته في الإعلان عن تيشرت الموسم الجديد للنادي الأهلي.

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