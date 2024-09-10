أيمن يونس: موقف أحمد حجازي مع المنتخب غير احترافي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق تصرف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر خلال مباراة الرأس الأخضر وتصرفه تجاه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن موقف أحمد حجازي مع المنتخب غير احترافي وكان يجب عليه الانتظار لما بعد مباراة الرأس الأخضر والحديث مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب بشكل أفضل من ذلك ".

وأضاف:"أحمد حجازي لاعب مهم جداً لمنتخب مصر وأتمنى انتهاء أزمته مع حسام حسن في أقرب وقت