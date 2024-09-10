إبراهيم نور الدين: لا بد من تقنين للمحلليين والبعض لديه أغراض شخصية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، أن بعض المحللين لديهم أغراض شخصية.

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وتابع نور الدين خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "طالبت جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي، بوضع قوائم للمحلليين عبر القنوات ومتابعة عملهم وتحليل ما قاموا به عبر البرامج، وصُدمت في بعض الأشخاص".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "لا بد من تقنين المحلليين، ومش كل حكم لعب نصف ساعة يطلق على نفسه خبير تحكيمي، خاصةً أن البعض أصبح هدفه الهدم وليس البناء".