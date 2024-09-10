أيمن الشريعي: إعارة محمد حمدي للزمالك لتسويقه 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن صفقة انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق إلى نادي الزمالك، على سبيل الإعارة مهمة للطرفين.

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وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك استفاد من اللاعب لأنه الأفضل في الوقت الحالي، وإنبي استفاد استثماريًا".

وأضاف أيمن الشريعي: "الزمالك له أولوية الشراء فقط وليس أحقية الشراء، وهو بمعنى أن إنبي إذا حصل على عرض من أي نادي يتم عرضه على الزمالك حال رغبته في ضمه نهائيًا بنفس القيمة ولكن إنبي غير ملزم بطرح الفكرة على القلعة البيضاء، وقمنا بإعارة اللاعب من أجل تسويقه عن طريق نادي كبير مثل الزمالك، والاستفادة فيما بعد".

وقال رئيس إنبي: "حال انتهاء الإعارة تنتهي فكرة أولوية الزمالك ويتم تفعيلها أثناء الموسم فقط، ومصير محمد حمدي في يد إنبي فقط".

واستطرد: "فوجئنا بمعرفة بنود الاتفاق مع الزمالك قبل توقيع العقود، والعقد به شروط كثيرة بخلاف ما تم تداولها، هناك أموال سيتم تحصيلها في مشاركة اللاعب والفوز بالكونفدرالية بخلاف وجود اشتراطات لحماية اللاعب وجديدة على الكرة المصرية، والزمالك يملك نسبة 5% من بيع اللاعب بالفعل ولكنها محددة إلى يناير 2026، ولكن حال بيعه بعد هذه المدة الزمالك لن يكون له أي حق".

وأوضح: "محمد حمدي تلقى عروضًا من أوروبا أبرزهم سوتشي الروسي لتعويض يحيى عطية الله، ولكن العرض لم يلقى قبولي خاصةً أن النادي كان سيهبط وإعارة 6 أشهر فقط كان اللاعب سيكون غير قادر على الانسجام بسبب اللغة".

وأردف أيمن الشريعي: "الزمالك أنهى الاتفاق مع محمد حمدي منذ 5 أيام فقط".

واختتم: "إنبي تحصل على جزء من 100 ألف دولار من الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية من صفقة زياد كمال ويتبقى لنا جزء، ودورنا الوقوف بجانب الأندية التي نتعامل معها، وحسين لبيب طلب قطع إعارة اللاعب ولكن طلبوا بعد ذلك استمراره".