بشير التابعي : مندهش من تعامل الزمالك مرة أخرى مع إنبي بعد موقف اللاعب زياد كمال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أنه مندهش من تعاقد الزمالك مع محمد حمدي ظهير أيسر إنبي، بعدما حدث في صفقة زياد كمال، مشيرًا إلى أن الرقم المتداول (3 مليون جنيه) غريب جدًا، والزمالك ليس نادٍ صغير، والمفترض أن يكون لاعب دولي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "صفقات الزمالك التي تم التعاقد معها حتى الآن لن تحقق شيئًا، بالنظر إلى الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي من أجل التتويج بالالقاب واللعب في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الزمالك لو كان يريد بناء فريق قوي عليه ضم عناصر قوية مثل عبدالرحمن مجدي الذي انتقل لنادي بيراميدز، وهناك لاعبين في بيراميدز مثل رمضان صبحي، والزمالك كان يحتاج لاعبين سوبر قادرة على أن تقدم الإضافة المطلوبة، وهذه الصفقات التي ابرمها النادي كانت ستكون مفيدة في حالة وجود فريق قوي".