أيمن الشريعي: عامر حسين لم يتعامل مع جدول الدوري بمبدأ تكافؤ 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة لم تتحدث مع الأندية حول نظام الدوري الجديد.

إقرأ أيضًا..

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مندهش من تحدث الرابطة مع الإعلام بدلًا من أصحاب الشأن، وأتمنى معرفة لائحة النظام الأساسي للرابطة ومكانها فين وماذا تحمل في بنودها، وموعد بداية عمل الرابطة ونهايتها".

وأضاف: "لا أعلم مع من أتحدث كرئيس أحد أندية الجميعة العمومية؟ وطلبت أن يتم عمل موسم استثنائي لتغيير المنظومة وليس تغيير بطولة، والهدف أن يكون هناك موسم منتظم".

واستطرد أيمن الشريعي: "الأنسب هو أن يكون الدوري بنفس نظامه ولكن بدون مؤجلات، ومن أجل ظبط منظومة يكون هناك معيار ثابت يطبق على الجميع، والمشاركات الإفريقية تكون تابعه لنظام الدوري مع طلب الأندية تحديد مشاركاته في البطولات، مع تزويد عدد اللاعبين في القوائم من أجل منح الأندية في إراحة اللاعبين بين البطولات".

واختتم: "لا اعرف بأي صفة يتحدث عامر حسين في الوقت الحالي، والمعيار يخص اتحاد الكرة فقط، ولا يوجد بيني وبينه عداوة وهو من الناحية الشخصية من افضل الشخصيات، ولكن اختلف معه في إدارة جدول الدوري وسوء نظامها ولا يوجد بها تكافؤ فرص بنسبة 1%، ومينفعش فريق مثل بلدية المحلة يلعب 5 مباريات عصرًا وأندية أخرى تخوض مبارياتها ليلًا وقد يكون سبب في هبوطهم".