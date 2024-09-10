إبراهيم نور الدين يكشف عبر كواليس حديثه مع محمد معروف بعد مباراة السنغال وبوروندي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، أنه تواصل مع محمد معروف الحكم الدولي عقب مباراة منتخب السنغال وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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وتابع نور الدين خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تحدثت مع معروف، حول لقطة عدم تسديد ساديو ماني ركلة الجزاء ورفضه استمراره في الملعب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "بالفعل هناك قانون يؤكد بأن اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء وتلقى العلاج داخل الملعب لا يخرج".

واختتم: "الحالة هي أنه لا بد أن يكون اللاعب تعالج سريعًا داخل الملعب، ولكن معروف رأى أن ماني تأخر في العلاج داخل الملعب، ولذلك أصبحت حالة تقديرية وقرر خروجه".