تشكيل المنتخب السعودي أمام الصين.. فراس البريكان في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني روبيرتو مانشيني تشكيل المنتخب السعودي الرسمي لمواجهة الصين في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، من تصفيات المونديال.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالتالي..

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، حسن كادش

الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وسقط منتخب السعودية في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب إندونيسيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.

موعد مباراة السعودية والصين والقناة الناقلة.

تنطلق مباراة السعودية والصين في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 1 والكاس HD واسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عصام الشوالي، كما يؤدي المهمة عبر فضائية الكأس المعلق خالد الحدي.