تدعيم الدفاع.. كلمة السر في صفقات المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد عبدالكريم مدرب المصري البورسعيدي عن آخر استعدادات الفريق للموسم الجديد، وعن الصفقات التي يتم إبرامها لتدعيم الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث محمد عبدالكريم لـ الخليج 365:" نخوض في الوقت الحالي معسكر تحضيري للموسم الجديد في ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية".

وأكمل تصريحاته: "خضنا لقاء ودي مع بترول أسيوط، وسنستعد للسفر إلي ليبيا لمواجهة فريق الهلال هناك".

وعند سؤاله عن التدعيمات، رد قائلاً :"بالطبع سيكون هناك صفقات جديدة أخري، ولكن حتي ماتش الهلال في الكونفدرالية، سيشارك معنا الخمس صفقات فقط وهم محمود حمدي حارس المرمى وخالد الغندور وكريم بامبو ومحمد مخلوف ومحمد هاشم".

وأكمل:" نركز حاليًأ علي التعاقد مع لاعبين في خط الدفاع لأن هناك نقص في هذا المركز، وهو ما سنركز عليه في الفترة القادمة".

وعن طموحات الفريق في الموسم الجديد قال: "هناك طموح بتقديم مستوي أفضل في الموسم الجديد، ولكن نصب تركيزنا في الوقت الحالي علي مباراتي الهلال بالكونفدرالية والوصول لدور المجموعات".

وكان المصرى قد حدد ملعب استاد هيئة قناة السويس كأحد الاختيارات لخوض مباريات الكونفدرالية، حيث يخوض الفريق البورسعيدى مبارياته المحلية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستهدف مسؤولو المصرى البحث عن ملعب قريب من بورسعيد لتوفير المسافة على الجماهير.