وصول البطاقات الدولية لثلاثي النصر وإمكانية مشاركتهم أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي النصر السعودي على البطاقات الدولية لثلاثي الفريق الأجنبي الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتأكد جاهزيتهم لمواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن بطاقات اللاعبين الأجانب محمد سيماكان و ويسلي و أنجيلو بإمكانهم المشاركة ضد الأهلي بعد وصول البطاقات الدولية لهم.

وشارك جميع اللاعبين الأجانب بفريق النصر السعودي في المران الجماعي اليوم استعدادًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد المران مشاركة كلا من: " كريستيانو رونالدو – أوتافيو مونتيرو – أندرسون تاليسكا - أنجيلو – ويسلي – بينتو – إيمريك لابورت – محمد سيماكان – مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني ".

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الدوري السعودي

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري المحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.