شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ عن إيهاب جلال: حياتى أتغيرت بفضلك كنت نعمة الأب والمدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلي أن حياته تغيرت للأفضل بسبب إيهاب جلال الذى وافته المنية أمس الأربعاء، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير اليوم فى التجمع الخامس.

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا حياتى إتغيرت بعد فضل ربنا ثم فضل الراجل ده.. علمنى كتير أوى وحققت معاه حاجات كنت بحلم بيها من صغرى، كم الخير اللى بيعملوا أنا شوفته انهارده من حب ودعاء الناس له.. مشيت وسبتنى ليه سبتنى ليه يابوب.. مش قادر أصدق أنى مش هشوفك تانى كنت نعمه الأب والمدرب اديتنى كتير اوى وفضلك عليا بعد ربنا كبير وكان نفسى اردلك جزء من حقك.. إلى جنات النعيم يا ابويا".

وتابع: "يا رب ارحمه واغفرله يارب اجعل مرضه شفيعا له يارب انت عالم بكل شىء وعالم انه كان اطيب حد فى الدنيا دى مافيش حد هيجى زيه عمره ما تأخر على حد فى مساعدة قدام عينى كنت اقوله واحسده فى الخير ماشاء الله يابوب انت بتساعد الناس كلها وعمرك ماقفلت باب فى وش حد كان يقولى يابنى الحاجات دى هي اللى باقية وكله تجارة مع الله".

وأضاف: "آخر فتره كان متأثر جدا بسبب اللى حصله مع المنتخب وكم الضغوطات اللى اتحط فيها لكن هو قوى جدا وكان يتحمل المسئولية عمره ما طلع قال مبررات او جاب الغلط على لاعيبة كنت اقوله ليه حضرتك ماخدتش حقك على الاقل المادى من المنتخب وليه حضرتك ماتطلعش ترد وتعرف الناس اللى حصل وليه حضرتك ماتردش على الناس اللى بتسئ ليك يقولى يابنى دى كلها صراعات ودنيا أنا مش عايز منها حاجه أنا عايز الآخره لما ربنا يفتكرنى عايز الناس كلها تدعيلى.. بالله عليكم لا تنسوه فى الدعاء".