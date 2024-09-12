شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد هانى يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد رحيله إلى زد والان مع تفاصيل الخبر

وجه ماجد هانى لاعب الزمالك المنتقل حديثاً إلى زد رسالة إلى جمهور القلعة البيضاء مؤكداً أنه عاش معهم لحظات عظيمة وسيتذكر ذكرياته معهم إلى الأبد.

وكتب هانى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"كلمة شكراً قليلة وصغيرة جداً على كل اللي شوفته معاكم .. عيشت معاكم لحظات عظيمة وجميلة.. وهتفضل ذكرياتي معاكم هي الأهم على الإطلاق .. جماهير الزمالك العظيمة شكراً من قلبي.. على كل دعم ومساندة في كل اللحظات والمناسبات".

أضاف:" صحيح لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام.. لكن أكيد حكايتي وعشقي ليكم مش هيكون ليه أخر .. ممتن جدا لدعمكم اللي أنا واثق انه هيستمر معايا في كل خطوة بمشيها في مسيرتي شكراً جمهور الزمالك العظيم".

وأنهى نادى زد إجراءات الحصول على خدمات ثنائي الزمالك حمدى علاء وماجد هانى بشكل نهائى مقابل 12 مليون جنيه دون الدخول فى صفقات تبادلية،ليصبح الثنائى لاعبان فى زد رسمياً.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الثنائى حمدى علاء وماجد هانى وقعا على عقود انتقالهما لنادى زد بشكل نهائى فى حضور أحمد يحيي وكيل اللاعبين، ومحمد عقرب عضو فريق الكشافين بنادى زد، بعد الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والمالية مع مسئولى القلعة البيضاء.