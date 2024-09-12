ناقد رياضي : الزمالك بالتدعيمات أصبح ندًا قويًا أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي بليغ أبو عايد ، أن الزمالك أصبح يمتلك الآن فرصة قوية للظهور بشكل مميز في السوبر الأفريقي ، المقرر إقامته 27 من شهر سبتمبر الجاري أمام الأهلي بالمملكة العربية السعودية.





وأضاف خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس : "الزمالك له فرصة في لقاء الأهلي بالسوبر الإفريقي، وصفقة البولندي لمجرد المشاركة أمام الأهلي فقط، بغض النظر عن مدى الفائدة التي سيقدمها، واشرف بن شرقي استغل اسم الزمالك في تسويق نفسه خليجيا، والجابوني آرون بينيدزا كان صفقة جماهيرية وظهرت الاختلافات بين اعضاء مجلس الادارة بسبب أن كل واحد منهم يؤكد أنه من نجح في ضم اللاعبين".

وأتم: "محمد صلاح له دور كبير في منتخب مصر ودائم التواصل مع اللاعبين، وحسام حسن عليه أن يفصل بين نجومية الملاعب، ونجومية التدريب، وسيكون فخرا له أن يصل صلاح لتحقيق ارقام قياسية وهو مدير فني للفراعنة".