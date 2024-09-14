شكرا لقرائتكم خبر عن حسام مسعود: الإعاقة حرمتنى من بطولات كرة اليد وربنا عوضنى بالطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام مسعود لاعب منتخب كرة الطائرة جلوس، أنه كان شغوفا دائما بالألعاب الأولمبية وكان حلمه أن يصبح فى يوم من الأيام بطلا فى هذه المنافسات.

وقال حسام مسعود فى تصريحات لبرنامج "القاهرة – باريس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منذ صغرى كنت شغوفا بمتابعة الأولمبياد وقلت لنفسى ليه مكونش واحد من هؤلاء الأبطال وحصد الميداليات، بدأت مسيرتى الرياضية فى تنس الطاولة ثم كرة اليد ولكن بسبب الإعاقة لم أشارك فى البطولات على الرغم من أنى أفضل حارس فى اللعبة".



حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.



جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.