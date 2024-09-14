الزمالك والشرطة الكيني.. دقيقة حداد قبل انطلاق المبارة

ياسر رشاد - القاهرة - وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دقيقة حداد على روح إيهاب جلال مدرب النادي السابق وذلك بناء على طلب إدارة القلعة البيضاء التي خاطبت الاتحاد الافريقي من أجل الوقوف دقيقة حداد قبل اللقاء.

وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.