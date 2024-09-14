"ضرب الحكم وإلغاء اللقاء بعد 36 دقيقة".. ذكريات الزمالك ضد الأندية الكينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الزمالك نظيره الشرطة الكيني، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والتقى الزمالك بالأندية الكينية، لأول مرة، عام 1984، بمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، وانتهى هذا اللقاء بعد مرور 36 دقيقة فقط، إذ أنه بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك، اعترض لاعبو جورماهيا على الحكم، وتوقف اللقاء لمدة تزيد عن ثلث ساعة.

ولكن سجلها طارق يحيى هدفا، مما تسبب في غضب لاعبو الفريق الكيني، واعترضوا على حكام اللقاء، لهذا أشهر بطاقة حمراء لأحد اللاعبين، إلا أنه قام بالاعتداء عليه وركله بالقدم، ليعلن الحكم الرابع إنهاء المباراة، وفي لقاء العودة انسحب الفريق الكيني وتم اعتبار الزمالك فائزا باللقاء 2-0.

وبعد 10 سنوات، التقى الزمالك وجورماهيا الكيني مرة أخرى، في دور ال16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة العودة بالتعادل 1-1، فيما فاز الأبيض في العودة بنتيجة 2-1.

وفي عام 1998، واجه الزمالك نفس الفريق مرة أخرى في دور الـ32 من دوري أبطال الكؤوس، وخسر الأبيض في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ولكن تأهل عقب الفوز في العودة، بنتيجة 4-0.

وخلال الألفية الحالية، واجه الزمالك الأندية الكينية 10 مرات، فاز في 5، وخسر لقاء وحيد.

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