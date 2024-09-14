مصر ضمن المجموعة الأولى ببطولة العالم للكرة الطائرة 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم السبت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال للمنتخبات 2025 والتي تقام بالفلبين في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2025.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجانب منتخبات الفلبين "المستضيف" و إيران و تونس.

وفيما يلي القرعة كاملة :

المجموعة الأولى : الفلبين وإيران و مصر وتونس

المجموعة الثانية : بولندا وهولندا وقطر و رومانيا

المجموعة الثالثة : فرنسا والأرجنتين وفنلندا وكوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة : أمريكا وكوبا و البرتغال وكولمبيا

المجموعة الخامسة : سلوفنيا وألمانيا و بلغاريا و تشيلي

المجموعة السادسة : إيطاليا وأوكرانيا و بلجيكا و الجزائر

المجموعة السابعة : اليابان وكندا وتركيا وليبيا

المجموعة الثامنة : البرازيل وصربيا و التشيك و الصين