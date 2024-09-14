قرار جوميز بعد فوز الزمالك على الشرطه الكينى

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية عقب نهاية المباراة مباشرة باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الفقرة البدنية للاعبي الزمالك عقب نهاية مباراة الشرطة الكيني، للحفاظ على مستواهم البدني في ظل عدم مشاركة بعضهم في اللقاء ومشاركة البعض الأخر لدقائق أقل.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.