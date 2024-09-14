طبيب الزمالك يكشف عن إصابة محمد شحاته

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب الأبيض والتي تعرض لها في مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة في أسرع وقت .

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.