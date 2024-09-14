مايلي ومصطفى فتحي يقودان بيراميدز أمام الجيش الرواندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش الرواندي بعد قليل، في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر انطلاق مواجهة بيراميدز أمام الجيش الرواندي، في تمام السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أماهورو"، بالعاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من عمر المسابقة القارية.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

بدلاء بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.