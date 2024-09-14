17 صورة ترصد قميص الزمالك الجديد في مباراة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر لاعبو الزمالك خلال مباراتهم عصر اليوم السبت أمام نظيرهم الشرطة الكيني بقميص جديد.

وجاء لون القميص "سماوي" فيما يرتدي حارس المرمى محمد صبحي قميص "وردي" اللون.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الشرطة في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، في وقت سابق سبب ظهور فريقهم بقميص سماوي وآخر وردي بمباراة الجيش الكيني، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"ضرب الحكم وإلغاء اللقاء بعد 36 دقيقة".. ذكريات الزمالك ضد الأندية الكينية

لاعبو الزمالك والشرطة الكيني يقفون دقيقة حداد على روح إيهاب جلال (صور)