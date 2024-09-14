الزمالك يوضح طبيعة إصابة محمد شحاتة في مباراة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، حجم إصابة لاعبهم محمد شحاتة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عبر بيان رسمي اليوم السبت، أن محمد شحاتة قد تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة في أسرع وقت .

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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