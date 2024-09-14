الزمالك يوضح سبب استبدال الجزيري وناصر ماهر في بداية الشوط الثاني من مباراة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفوز على فريق الشرطة الكيني بهدف نظيف.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "مستوى الفريق الكيني لم يفاجئنا لأننا تابعناه جيدا، ونعلم إمكانيات لاعبي المنافس، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي".

وأضاف: "أن نحقق الفوز خارج الديار أمر جيد، حيث أنها المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد 2024/25".

وأوضح: "سيف الجزيري وناصر ماهر قدما المطلوب منهما في الشوط الأول قبل استبدالهما في بداية الشوط الثاني، ودفعنا بشيكابالا وناصر منسي للاستحواذ على الكرة بصورة أكبر".

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف نظيف عصر اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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