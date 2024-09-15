تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على تشكيل الأحمر، لمباراة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره جورماهيا الكيني اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجديدة لموسم 2024 – 2025.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الاهلي وجورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب نيايو، في العاصمة الكينية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

من المتوقع أن يدفع كولر بـ يحيى عطية الله الوافد الجديد، لتعويض غياب علي معلول وكريم فؤاد، بسبب الإصابة.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم، يحيي عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

وقام المدير الفني باستبعاد كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبد الله لأسباب فنية.

كما تم استبعاد المدافع المغربي، أشرف داري، لتعرضه لإصابة بجزع في الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب المغرب.

وسيغيب أيضا كل من، أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم قيدهم قبل بداية سبتمبر الجاري، بالاضافة إلى عمر الساعي المنضم حديثاً من الإسماعيلي.